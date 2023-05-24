От 90-килограммовой модели глаз не отвести: засветилась без ретуши и фотошопа

Пышка Эшли Грэм построила оглушительную карьеру в модельном бизнесе. У американки огромная армия фанатов по всему миру, а мужчины сходят с ума от ее женственных форм.

Грэм ничуть не стесняется своей фигуры и обожает облачаться в откровенные наряды. Эшли считает, что женщины вправе выглядеть так, как они хотят. По мнению модели, растяжки и складки на теле — это норма, а не аномалия.

Недавно 90-килограммовая американка поделилась честным видео без ретуши, где она щеголяет в прозрачном мини-платье из блестящей сетки. Под ним было только черное нижнее белье. Наряд подчеркнул все достоинства девушки: пышные бедра, женственные линии, красивые формы. В одной руке у Эшли была изящная сумочка в тон платья.

Подписчики пришли в восторг от эпатажного образа Грэм:

«Глаз не отвести», «Как ей это удается после трех родов?», «Выглядит просто потрясающе».

Эшли является настоящей звездой у себя на родине. Однако недавно в ее адрес полетели негативные комментарии. Дело в том, что модель похудела, и тем самым она предала бодипозитивное движение.