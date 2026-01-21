Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

21 января 2026 11:50
От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

Лишь к четвертому сезону есть шанс, что все вернется на круги своя.

Третий сезон «Магической битвы» стартовал под гнётом завышенных ожиданий. После «Инцидента в Сибуе», который был выстроен как идеальный кошмар с чётким началом, кульминацией и болезненным финалом, фанаты ждали продолжения в том же духе. Но теперь сразу стало ясно: новый сезон играет по другим правилам – и это многих уже раздражает.

Режиссёр Сёта Госёдзоно официально подтвердил, что первая часть третьего сезона будет намеренно «расширяющей», а не сходящейся к финалу. Проще говоря, никакого катарсиса.

История не соберется в кулак, а расползется в стороны: новые персонажи, дополнительные правила, усложнённая мифология и подготовка почвы под будущее. Финал первой части станет «резким и обрывистым» – без ответов и без эмоционального «вау, что я сейчас посмотрел?».

От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

Для аудитории, привыкшей к тому, как «Магическая битва» раньше работала с идеальными таймингом и темпом, это звучит как приговор. Тем более, что тревога уже начала оправдываться.

Третий эпизод, посвящённый объяснению правил «Игры на выбывание», вызвал волну недовольства: вместо действия – плотный информационный монолог, вместо драмы – схема и термины. Читатели манги терпят, остальные – скрипят зубами, настаивает FandomWire.

Проблема не в качестве анимации: MAPPA по-прежнему выдаёт технический максимум. Проблема в том, что у зрителей отберут главное – чувство завершённости.

От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

«Магическая битва» всегда ценилась за умение превращать хаос в трагедию с точкой в конце. Теперь точку заменили многоточием. И режиссёр даже не пытается убедить зрителей, что это нормально.

Ранее мы писали: «Не было бы никакой "Магической битвы"»: 6 любимых аниме Гэгэ Акутами — благодаря им мир узнал про Годжо Сатору

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии Читать дальше 16 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше