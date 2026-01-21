От 3-го сезона «Магической битвы» фаны уже воротят нос, но станет только хуже: режиссер аниме позарился на святое и гордится этим

Лишь к четвертому сезону есть шанс, что все вернется на круги своя.

Третий сезон «Магической битвы» стартовал под гнётом завышенных ожиданий. После «Инцидента в Сибуе», который был выстроен как идеальный кошмар с чётким началом, кульминацией и болезненным финалом, фанаты ждали продолжения в том же духе. Но теперь сразу стало ясно: новый сезон играет по другим правилам – и это многих уже раздражает.

Режиссёр Сёта Госёдзоно официально подтвердил, что первая часть третьего сезона будет намеренно «расширяющей», а не сходящейся к финалу. Проще говоря, никакого катарсиса.

История не соберется в кулак, а расползется в стороны: новые персонажи, дополнительные правила, усложнённая мифология и подготовка почвы под будущее. Финал первой части станет «резким и обрывистым» – без ответов и без эмоционального «вау, что я сейчас посмотрел?».

Для аудитории, привыкшей к тому, как «Магическая битва» раньше работала с идеальными таймингом и темпом, это звучит как приговор. Тем более, что тревога уже начала оправдываться.

Третий эпизод, посвящённый объяснению правил «Игры на выбывание», вызвал волну недовольства: вместо действия – плотный информационный монолог, вместо драмы – схема и термины. Читатели манги терпят, остальные – скрипят зубами, настаивает FandomWire.

Проблема не в качестве анимации: MAPPA по-прежнему выдаёт технический максимум. Проблема в том, что у зрителей отберут главное – чувство завершённости.

«Магическая битва» всегда ценилась за умение превращать хаос в трагедию с точкой в конце. Теперь точку заменили многоточием. И режиссёр даже не пытается убедить зрителей, что это нормально.

