От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

25 ноября 2025 10:52
Существо из «Франкенштейна»

Фильм Гильермо дель Торо встал в ряду лучших.

Выход нового «Франкенштейна» Гильермо дель Торо на Netflix стал событием года: готическая драма с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди, бюджет более $120 млн и проект, который режиссер мечтал снять с детства, когда впервые увидел версию 1931 года. Но история экранизаций «Франкенштейна» — это уже не просто классика, а настоящий пласт мирового кино, который тянется через десятилетия.

И вот удивительный факт: до дель Торо кино уже пыталось оживить чудовище… 33 раза. И пародии, и вольные экранизации — все это были полнометражные фильмы, где Франкенштейн или его монстр играют ключевую роль. Список, правда впечатляет: от немого кино, снятого в 1910 году, до историй про армии Франкенштейна.

Какие «Франкенштейны» считаются лучшими?

1. «Франкенштейн» (1931) — классика вечная

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

7,4 на Кинопоиске

Экранизация, которую увидел маленький Гильермо дель Торо — и после которой решил стать режиссером. Фильм стал культовым, задал визуальный код монстра для всего XX века и навсегда сделал из Бориса Карлоффа икону хоррор-жанра.

Продолжение — «Невеста Франкенштейна» (1935) — было успешным, но магия первой ленты осталась неповторимой.

2. «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994)

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

7,3 на Кинопоиске

Не самая точная экранизация оригинального романа, но точно самая «женская» из-за драматичной истории. В продюсеры попал сам Фрэнсис Форд Коппола. Сценаристом выступил Фрэнк Дарабонт, подаривший нам «Зеленую милю», «Побег из Шоушенка».

Монстра играет Роберт де Ниро, а Элизабет — Хелена Бонэм Картер. Фильм до сих пор многие называют лучшим «Франкенштейном» всех времен — из-за сочетания трагедии, готики и безупречной актерской игры.

3. «Франкенштейн» Гильермо дель Торо (2025)

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

7,2 на Кинопоиске

Дель Торо 17 лет не сдавал мечту снять этот фильм. В итоге получился не хоррор и не классическая адаптация, а готическая трагедия о создании и создателе, снятая как мрачная сказка: алые всполохи, изумрудные тени, странные устройства и тела, похожие на механизм. Его называют самым красивым «Франкенштейном» в истории.

Режиссеры снова и снова возвращается к этому произведению — и даже не к монстру, а к вопросу, который Мэри Шелли задала еще в 1818 году: что страшнее — созданное или создатель?

Ранее мы писали: Даже «Аватар 3» так не сможет: лишь один зарубежный фильм собрал в России больше миллиарда в 2025 году — и установил уникальный рекорд

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
