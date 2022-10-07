Освоила новую профессию: куда пропала популярная в нулевых Света

Песни певицы Светы в девяностые и нулевые были известны всей стране: «Дельфины», «Твои глаза» и «Сердце мое» звучали практически на любой дискотеке и из любого телевизора. До 2009 года уроженка Ростова-на-Дону буквально купалась в любви и обожании фанатов, а потом внезапно пропала и со сцены, и со страниц светской хроники.

Творческое молчание Светы продолжалось несколько лет, но поклонники отнюдь не забыли про нее. Поэтому, когда в 2017 году вышел совместный с Тимати ремейк ее старой песни «Дорога в аэропорт», карьера певицы стремительно обрела второе дыхание.

Как выяснили журналисты, сейчас 42-летняя Светлана Колтунова (именно так зовут исполнительницу на самом деле) отошла от активной музыкальной деятельности и решила сменить профессию: она стала психологом. Много времени Света уделяет и собственной семье: мужу Михаилу (он известен как DJ Jump) и троим детям — Никите, Диане и Ярославу.

При этом поклонники совсем не лишены возможности увидеть любимую исполнительницу на сцене: она регулярно выступает на фестивале «Супердискотека 90-х», а также ездит с гастрольными турами по городам, исполняя проверенные временем хиты.