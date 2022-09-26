Освободятся от финансовых оков: эти знаки зодиака избавятся от долгов в 2022 году

Залезать в долги не любит никто, однако в жизни порой возникают ситуации, когда приходится обратиться за материальной поддержкой к родственникам, друзьям или пойти в банк за кредитом. А дальше начинаются месяцы, а то и годы выплат по обязательствам. Однако надежда на то, что удастся разделаться с долгами раньше срока, все равно есть: астрологи назвали три знака, которым улыбнется удача.

Овен

Рожденные под знаком Овна - товарищи импульсивные: увидят какую-нибудь красивую вещь и сразу же загораются желанием ее приобрести. Если в настоящий момент в кошельке нет нужной суммы, они бегут занимать у друзей или в кредитных организациях… и попадают в финансовую кабалу. Для вольнолюбивого Овна ежемесячные выплаты по обязательствам просто смерти подобны. Звезды говорят, что ему не стоит унывать - до конца 2022 года у знака появится возможность закрыть все долги и оставить их в прошлом.

Неожиданное денежное поступление в одночасье решит все проблемы, главное, снова не поддаться искушению спустить средства на очередную “хотелку”.

Близнецы

У непостоянных Близнецов в жизни все под стать их характеру: то густо, то пусто. Сегодня уроженцы воздушного знака ломают голову, где бы достать деньжат и занимают в долг, а завтра купаются в деньгах.

Астрологи утверждают, что до конца года Близнецов ожидают прекрасные финансовые перспективы - черная полоса закончится, уступив место финансовому благополучию.

Единственное, что может поколебать спокойствие представителей знака - просьбы друзей дать в долг уже им. С одной стороны, близких необходимо выручать, с другой, есть вероятность, что Близнецы одолженную сумму уже никогда не увидят. Впрочем, если потери и будут, то небольшие.

Скорпион

У Скорпионов к осени накопилось немало денежных долгов, прямо как у студентов - “хвостов” перед сессией. Все это неблагоприятно сказывается на ментальном здоровье уроженцев знака - сама мысль о том, что они кому-то должны, вызывает у них приступ идиосинкразии. Хорошие новости: до конца года Скорпион получит сумму, которой в лихвой хватит на погашение всех неприятных долгов.

Вполне возможно, что это будет щедрая премия от руководства под конец года или откат инвестиций, сделанных ранее.

В любом случае, ждать осталось недолго - скоро Скорпион сможет расплатиться с кредиторами и вздохнуть спокойно.