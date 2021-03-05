«Осуждают, что я старая и в морщинах»: 75-летняя мама Наташи Королевой публично ответила на критику

Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, на своей странице в Instagram опубликовала запись, в которой ответила на критику пользователей Сети. На снимке 75-летняя знаменитость позирует с алой помадой и короткими бордовыми волосами, а в подписи рассказывает, как относится к своей внешности и естественному старению.

«Осуждают, что я старая, что в морщинах, веснушках, такая-сякая. Так и хочется сказать: „Люди! Мне 75 лет. А какая я должна быть?“. Тем более я никогда не делала пластику», — рассказывает Порывай.

В конце публикации знаменитость признается, что не считает возраст важным показателем в жизни человека. По ее мнению, намного важнее ощущение внутреннего счастья и положительные эмоции.

Поклонники поддержали знаменитость. Под публикацией они советуют Людмиле не обращать внимания на комментарии в социальных сетях. Они отмечают красоту знаменитости, ее позитивный настрой и жизнерадостность.

«Какая прекрасная фотография. Про то, что осуждают возраст, так это не от большого ума. Мы все не молодеем, и не каждому дано дожить до нашего возраста», — считают поклонники.

Также фанаты пожелали под публикацией долгих лет жизни знаменитости и «не стареть душой».