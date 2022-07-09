Осуждала вся страна: вот как звезде «Ищейки» аукнулась измена

Анна Банщикова построила крепкую семью лишь со второй попытки, после скандального развода, за который ее распекала едва ли не вся страна. Виной тому измена Максиму Леонидову.

Их история начиналась с красивой легенды о том, что музыкант почувствовал скорую встречу с актрисой и написал свой самый известный хит — «Видение». Ради Банщиковой Леонидов развелся и через два года сделал ей предложение, но сказка продлилась всего шесть лет, пока исполнитель не узнал об измене.

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Пока Максим раздавал откровенные интервью, избегал встреч с бывшей супругой и не желал о ней слышать, его поклонники закидывали ее камнями. Банщикову обвиняли в предательстве, распаде семьи и болезненном для Леонидова разводе. И осуждают ее за это до сих пор.