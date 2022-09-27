Осуществила мечту всех фанаток: как выглядит жена красавца Таркана

В девяностые и нулевые имя турецкого певца Таркана гремело по всем дискотекам и танцплощадкам мира. Песни в исполнении горячего восточного красавца, на родине прозванного принцем поп-музыки, покорили не одно женское сердце. Это породило настоящую армию фанаток исполнителя.

И одной из них повезло по-настоящему завоевать любовь своего кумира. В 2011 году Пынар Дилек сумела проникнуть в гримерку исполнителя. Что произошло между ними, до сих пор остается тайной, но после этого Таркан и Пынар начали встречаться. А через 5 лет артист официально сделал ей предложение.

В 2018 году у пары родилась долгожданная дочь Лея. Сейчас Таркан живет между Стамбулом и Нью-Йорком, а жена и дочь сопровождают его практически на каждый концерт. Но выступать при этом музыкант стал заметно реже и решил уделять семье больше внимания и поддержки.