Осуществила мечту деда: вы не поверите, кем стала внучка Евгения Моргунова

Евгений Моргунов воспитывал со своей супругой Натальей двоих сыновей — Николая и Антона. Вот только ничего путного из них так и не вышло.

Актер возлагал на своих отпрысков большие надежды, которым не суждено было сбыться. Младший сын Николай совсем не интересовался учебой. Он не хотел заниматься музыкой, не стремился пойти по стопам своего известного отца. Когда звездному наследнику было 25 лет, он погиб в ДТП, уснув за рулем.

Старший сын артиста Антон успел обзавестись двумя детьми. Пожалуй, на этом его достижения заканчиваются. Наследник Моргунова рано пристрастился к горячительным напиткам. Учиться же, как и работать он никогда не хотел, дочери Евгении и сыну Михаилу внимание не уделял.

Однако мечту актера, который так хотел, чтобы его дети занимались музыкой, исполнила внучка. Евгения Моргунова окончила музыкальную школу, после чего поступила в консерваторию им. П. И. Чайковского и стала известной виолончелисткой. Сегодня она выступает не только в России, но и за границей, а также охотно делится с поклонниками успехами в социальных сетях.