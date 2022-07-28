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«Осунулся и усох»: россиянам раскрыли глаза на состояние Диброва

28 июля 2022 12:10
«Осунулся и усох»: россиянам раскрыли глаза на состояние Диброва

В Сети брак телеведущего назвали мезальянсом.

Накануне Полина Диброва отметила свой день рождения. 33-летняя женщина показала в Сети несколько снимков с мужем. Внешний вид 62-летнего Дмитрия Диброва неприятно поразил его фанатов. На видео он с трудом двигался, держась за жену. А на праздничных кадрах большая разница в возрасте между супругами становилась очевидной: рядом с сияющей Полиной Дибров выглядел как ее дедушка. К такому мнению пришли интернет-пользователи.

«Осунулся и усох»: россиянам раскрыли глаза на состояние Диброва

Так считает и известный блогер Лена Миро. В своем ЖЖ она раскрыла глаза подписчикам на состояние Диброва. Блогер назвала брак телеведущего на Полине «мезальянсом». Миро отметила и возрастные изменения во внешности Дмитрия, которые уже не скрыть.

«Осунулся и усох лицом» — написала Миро.

В комментариях фолловеры предположили, что Дмитрий сильно постарел после инсульта, который случился с ним 2 года назад. Ходили слухи, что реабилитация Диброва затянулась, а его здоровье сильно подкосил случившийся приступ. И теперь соответствовать молодой супруге ему все сложнее.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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