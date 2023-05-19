Осунулся и поседел: годы не пощадили гардемарина Жигунова (фото)

Долгое время Сергей Жигунов не сходил с первых полос светской прессы. Сначала как артист, потом как главный участник жаркого романа с Анастасией Заворотнюк, после как правдоруб и поборник справедливости, а также инициатор множества судебных исков в связи с борьбой за эту самую справедливость.

Но после того как гардемарин обрел личное счастье в объятиях Виктории Ворожбит, он пропал из поля зрения журналистов и карьеру артиста будто бы поставил на паузу. Желая порадовать поклонников, супруга Жигунова в своем Telegram-канале опубликовала его свежее фото.

Но должного эффекта достичь не удалось. На кадре узнать прежде статного и красивого актера можно с большим трудом. Экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк похудел, осунулся, обзавелся не одним десятком новых морщин, а презентабельный гардероб публичного человека без зазрения совести поменял на «плебейские» футболку и шорты.