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Осунулся и поседел: годы не пощадили гардемарина Жигунова (фото)

19 мая 2023 10:30
Осунулся и поседел: годы не пощадили гардемарина Жигунова (фото)

Узнать бравого мушкетера в стареющем актере все сложнее.

Долгое время Сергей Жигунов не сходил с первых полос светской прессы. Сначала как артист, потом как главный участник жаркого романа с Анастасией Заворотнюк, после как правдоруб и поборник справедливости, а также инициатор множества судебных исков в связи с борьбой за эту самую справедливость.

Но после того как гардемарин обрел личное счастье в объятиях Виктории Ворожбит, он пропал из поля зрения журналистов и карьеру артиста будто бы поставил на паузу. Желая порадовать поклонников, супруга Жигунова в своем Telegram-канале опубликовала его свежее фото.

Но должного эффекта достичь не удалось. На кадре узнать прежде статного и красивого актера можно с большим трудом. Экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк похудел, осунулся, обзавелся не одним десятком новых морщин, а презентабельный гардероб публичного человека без зазрения совести поменял на «плебейские» футболку и шорты.

Осунулся и поседел: годы не пощадили гардемарина Жигунова (фото)
Фото: Кадры из фильма «Гардемарины, вперёд!» (1987), соцсети
Ксения Куртукова
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