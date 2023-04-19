Острый перчик чили или яркая паприка? Ответьте на 7 вопросов теста и узнайте какая вы специя

Любое, даже хорошо знакомое блюдо с добавлением специй заиграет совершенно новыми красками, вернее, оттенками вкуса. В мире существует огромное количество приправ, необходимо лишь во всем этом многообразии найти те, которые придутся по вкусу вам. Самой дорогой специей считается шафран, который, помимо кулинарии, используется в парфюмерии и в качестве желтого красителя. Спрос на эту необычную приправу очень высок, но выращивать его огромными плантациями невозможно. Дело в том, что размножается он вегетативно, необходимо, что человек разделил его подземные клубнелуковицы. Это довольно трудоемкий и затратный по времени процесс. Чтобы получить один килограмм специи, необходимо обработать порядка 15 000 цветов, для этого потребуется труд около 400 человек. Неудивительно, что по своей стоимости шафран бьет рекорды - одно кило удивительной приправы стоит от полутора до пятнадцати тысяч долларов. Одним словом, это дорогое удовольствие, но ценители уверяют, что оно того стоит.

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