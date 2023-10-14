Острая неудовлетворенность: озвучены неожиданные причины развода Брежневой и Меладзе

Новость о расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе стала большой неожиданностью для фанатов пары. Несмотря на то, что часто появлялись слухи о размолвке между супругами, которые сейчас обосновались в Европе, звезды хранили молчание о своих отношениях. И только представляя новый альбом, певица заявила, что он рождался в непростой для нее период переживаний на фоне развода.

Тут же посыпались возможные предположения о причинах разрыва знаменитостей. Сообщалось, например, что Меладзе увлекся новой музой: сейчас он активно продюсирует карьеру молодой исполнительницы Софии Тарасовой. Однако психолог Гуля Галеева уверена, что дело здесь кроется в другом.

По ее словам, супруги могли перестать находить общие точки взаимопонимания из-за большой разницы в возрасте. К тому же каждый из них сейчас находится в тяжелом психологическом моменте.

«У 41-летней Веры кризис среднего возраста. От этого и состояние острой неудовлетворенности в жизни», — заявила психолог в беседе с порталом «Страсти».

Как считает эксперт, у 60-летнего Меладзе также наступил возрастной кризис, однако его потребности с женой совершенно разные. Галеева подчеркнула, что, вероятно, певица и продюсер просто не смогли преодолеть семейные и личные проблемы.