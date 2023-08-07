Острая или пряная? Этот тест определит, какая вы специя

Многие люди предпочитают пищу “с огоньком”, приправленную всевозможными специями. Это не только вкусно, но и полезно. По словам экспертов, некоторые специи улучшают метаболизм. Черный перец, имбирь, перчик чили оказывают на организм человека мощное тепловое воздействие, которое способствует быстрому сжиганию калорий сразу же после еды. В среднем, метаболизм после приема остренькой пищи увеличивается на 8%. Кроме того, доказано, что еда со специями помогает лучше переносить жару. Неудивительно, что жители Южной и Центральной Америки, Индии, Юго-Восточной Азии и Африки так любят острую пищу. Дело в том, что она помогает быстрее вспотеть, а следовательно, в скором времени остыть. Ученые обнаружили в перце чили химическое вещество под названием капсаицин, которое при попадании в организм способствует расширению сосудов и потливости. С помощью острой пищи температура тела поднимается до уровня температуры снаружи, а затем, после того как человек пропотеет и влага испарится, тело охлаждается и становится гораздо комфортнее. Хотите узнать, какая вы специя - пикантная острая или яркая пряная? Ответьте на вопросы нашего нового теста.

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