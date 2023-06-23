Осторожно: женщины с этими именами склонны к пьянству

Общеизвестно, что у мужчин и женщин алкогольная зависимость формируется по-разному. Дамы быстрее попадают во власть пагубной привычки и избавиться от нее будет гораздо сложнее, чем джентльменам. Поэтому им необходимо особенно тщательно контролировать себя и обращаться к специалисту при первых же тревожных звоночках. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, обладательницы которых особенно склонны к веселому, но вредному для здоровья времяпровождению.

Дарья

Обладательница этого имени - настоящий трудоголик. Практически все свободное время Дарья отдает работе, засиживается в офисе допоздна, а домой возвращается глубоко за полночь. Нередко из-за переутомления на работе эта девушка страдает от бессонницы, а потому позволяет себе выпить бокал вина перед тем, как отдохнуть.

Даша сама не замечает, как ее привычка превращается в пагубную.

Для того, чтобы избавиться от нее, обладательнице имени необходимо научиться грамотно распределять баланс между работой и личной жизнью. Ей необходимо помнить о своем здоровье и делать выбор в пользу него, а интересных проектов на работе будет еще предостаточно.

Маргарита

Характер у Маргариты - не сахар. Женщина, нареченная этим именем, убеждена в своей исключительности. Она смотрит на окружающих свысока, предпочитает не привязываться к людям, а пользоваться теми благами, которые они могут предоставить. Правда, в результате Рита частенько оказывается в одиночестве, без подруг и избранника.

Чтобы хоть как-то отвлечься, обладательница этого имени может пристраститься к алкоголю.

Не испытывая истинной радости от общения и своего дела, она ловит кайф от горячительных напитков. Если вовремя не обратиться к специалисту, результат может быть весьма печальным. Хорошо, если у Риты найдется человек, который сможет помочь ей.

Кристина

Веселье - вот ради чего живет обладательница этого имени. Кристина обожает тусовки до утра, общение с приятелями и новые знакомства. А какие шумные вечеринки без алкоголя? Даже если обладательница имени не испытывает к нему тяги, то пропустит пару бокалов за компанию. Мол, что в этом плохого?

Проблема же заключается в том, что с тем образом жизни, который ведет Кристина - тусовки нон-стоп, - она рискует незаметно для самой себя стать зависимой от алкоголя.

Пагубное пристрастие способно сотворить страшные вещи, и чтобы избежать их, девушке необходимо взять себя в руки и изменить свою жизнь.