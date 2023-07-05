Осторожно, не влюбитесь: жених Ермолаевой из «Дома-2» покоряет дам одной улыбкой

На месте Нелли Ермолаевой хотели бы оказаться многие женщины. Бывшая участница «Дома-2» выходит замуж в третий раз, и ее возлюбленный — редкий красавец.

Влюбленная и счастливая Нелли уже погуляла на девичнике и теперь вовсю готовится к свадьбе, запланированной на 8 июля. Своего будущего мужа эффектная брюнетка от широкой общественности не скрывает. Избранником Ермолаевой стал успешный предприниматель Алексей Смагажевский.

Знаменитость честно призналась поклонникам, что «долго сопротивлялась» этим отношениям, но так и не смогла устоять перед соблазном. И понять светскую львицу можно. Бизнесмен покорит любую представительницу прекрасного пола своей очаровательной и доброй улыбкой, а в его бездонных светлых глазах можно утонуть. В такого мачо трудно не влюбиться, поэтому смотреть на его фотографии следует с особой осторожностью.