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Осторожно, не влюбитесь: жених Ермолаевой из «Дома-2» покоряет дам одной улыбкой

5 июля 2023 21:00
Осторожно, не влюбитесь: жених Ермолаевой из «Дома-2» покоряет дам одной улыбкой

Этот мачо наверняка разбил немало сердец.

На месте Нелли Ермолаевой хотели бы оказаться многие женщины. Бывшая участница «Дома-2» выходит замуж в третий раз, и ее возлюбленный — редкий красавец.

Влюбленная и счастливая Нелли уже погуляла на девичнике и теперь вовсю готовится к свадьбе, запланированной на 8 июля. Своего будущего мужа эффектная брюнетка от широкой общественности не скрывает. Избранником Ермолаевой стал успешный предприниматель Алексей Смагажевский.

Осторожно, не влюбитесь: жених Ермолаевой из «Дома-2» покоряет дам одной улыбкой

Знаменитость честно призналась поклонникам, что «долго сопротивлялась» этим отношениям, но так и не смогла устоять перед соблазном. И понять светскую львицу можно. Бизнесмен покорит любую представительницу прекрасного пола своей очаровательной и доброй улыбкой, а в его бездонных светлых глазах можно утонуть. В такого мачо трудно не влюбиться, поэтому смотреть на его фотографии следует с особой осторожностью.

Фото: заставка телешоу «Дом-2», социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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