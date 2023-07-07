Осторожно, не влюбитесь: дочь Быкова из «Интернов» родила от невероятного красавца

Иван Охлобыстин, известный большинству зрителей по роли деспотичного доктора Быкова из «Интернов», в жизни является примерным мужем и отцом. Актер уже давно женат на Оксане Арбузовой, которая когда-то тоже снималась в кино. Супруги воспитали шестерых детей.

На сегодняшний момент Охлобыстин уже является дедушкой. Первой его осчастливила старшая дочь Анфиса — она родила мальчика Антония.

Не отстает от нее Евдокия, вторая наследница актера. От своего супруга Георгия Батариели она родила дочку, которую назвали Евой. Счастливая Евдокия поделилась семейным фото в соцсетях, и этот снимок произвел огромный фурор.

Внимание подписчиков привлекла эффектная внешность супруга Охлобыстиной. Георгий — видный импозантный брюнет со стильной прической. Евдокии позавидовали многие девушки, ведь каждая мечтала бы заполучить себе в мужья такого красавца.

Батариели, как известно, начинающий актер из Грузии. Сам Иван Иванович одобрил выбор дочери и быстро сдружился с зятем.