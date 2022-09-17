Осторожно, могут и расплакаться: самые ранимые мужчины по знаку Зодиака
К этим мужчинам нужен особый подход.
Считается, что представители сильного пола не должны плакать или проявлять свою слабость другими способами. Однако среди мужчин все равно находятся те, которые от одного неосторожного слова покрываются красными пятнами и исчезают с глаз долой, чтобы вдоволь пострадать в одиночестве. Астрологи рассказали, уроженцы каких знаков имеют в гороскопе репутацию самых ранимых и как себя с ними правильно вести.
Рак
Мужчины, рожденные под водным знаком Рака, способны усмотреть обидный намек даже в невинной шутке, настолько тонкой душевной организацией они обладают. Если уроженцы знака почувствуют себя оскорбленными, тут же надуются, замолчат и спрячутся в свою раковину.
Чтобы выманить их оттуда и растопить холод, достаточно ласковых слов - Рак легко обижается, но так же быстро забывает о размолвке.
Лев
Львы - болезненно гордые натуры, которым важно восхищение или, на худой конец, одобрение окружающих. Если мужчина, рожденный под этим знаком, не получает от своей второй половинки или друзей позитивного и ласкающего его эго фидбека, расстраивается и замыкается в себе.
Чтобы вернуть Льву хорошее расположение духа, нужно искупать его в комплиментах - чем больше их будет, тем лучше.
Весы
Несмотря на то, что внешне мужчины-Весы очень энергичные и позитивные, в глубине души они очень сентиментальны и ранимы. Причинить им боль может все что угодно - невнимание со стороны близких, невыполненное обещание, чья-то грубость.
Чтобы Весы снова почувствовали себя уверенно, можно поговорить с ними по душам - поддержка и осознание того, что у него есть друзья, согреет этому мужчине душу.
Скорпион
Представители водного знака тщательно скрывают от окружающих свою ранимую натуру, поэтому догадаться, что творится у Скорпиона в душе, очень сложно. Больше всего уроженцев задевают замечания, касающиеся их авторитета, личных и рабочих качеств.
Просить прощения у Скорпиона бесполезно - если такой мужчина затаил в душе обиду, рано или поздно он найдет способ отомстить за нее.
Рыбы
Один из самый восприимчивых знаков в зодиакальном круге - Рыбы. Мужчина, появившиеся на свет под этим созвездием, страдает от критических замечаний в свой адрес. Любые сомнения в его таланте или профессиональных качествах больно ударяют по самооценке.
Чтобы развеять тоску Рыб, достаточно оказать им поддержку и сказать несколько теплых слов - это их немного приободрит.