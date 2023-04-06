Остерегайтесь разбитого сердца: 3 мужских имени, владельцы которых склонны к изменам

С обладателями этих имен лучше не связывать свою судьбу.

Расхожий стереотип о том, что мужчины по своей природе полигамны, не слышали разве что новорожденные младенцы. Действительно, многие представители сильного пола оправдывают свою склонность к адюльтеру инстинктами, доставшимися в наследство от далеких предков. Однако, по мнению астрологов, далеко не во всех случаях можно винить матушку-природу - некоторые парни не могут обойтись одной-единственной женщиной по той причине, что в их именах заложена особая энергетика. Они обожают флиртовать с дамами и не упускают возможности сходить налево.

Алексей

Парни, нареченные именем Алексей, пользуются успехом у противоположного пола. Это обаятельные, харизматичные, успешные мужчины, которые не могут пожаловаться на одиночество.

Даже когда обладатель имени уже “занят” или даже женат, вокруг него все равно обязательно будут виться поклонницы.

Алексей не представляет своей жизни без флирта, ему важно знать, что, несмотря на статус женатого или занятого мужчины, он обладает определенной свободой. Поэтому избранницам Леши необходимо держать ухо востро, чтобы какая-нибудь особенно горячая поклонница не увела его прочь.

Максим

Обладатель имени Максим - лидер по своей натуре. Он стремится во всем и всегда быть первым, и неважно, идет ли речь о карьере или о личной жизни. Рядом с Максом обязательно должна быть самая лучшая девушка. Если нынешняя пассия перестает казаться ему идеалом, ему отправится на поиски другой.

Соответствовать запросам обладателя этого имени очень непросто.

Жизнь рядом с Максимом превращается в гонку за совершенством, но в конечном итоге этот парень все равно оставляет избранницу ради кого-нибудь помоложе или с более модельной внешностью.

Никита

Мужчины, которых родители нарекли именем Никита, производят впечатление уверенных в себе, но на самом деле обладают ранимой душой и заниженной самооценкой. Им необходимо постоянно доказывать себе и окружающим заодно, что они - парни хоть куда и пользуются спросом у прекрасного пола.

Даже став чьим-то официальным бойфрендом или женатым семьянином, Никита не перестает поглядывать налево.

Флирт, а в некоторых случаях и измены, помогают обладателю имени поднять свой авторитет в собственных глазах. Правда, нередко ему приходится заплатить за это ценой отношений с женой или своей постоянной девушкой.