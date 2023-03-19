Остерегайтесь их: женщины этих знаков Зодиака могут увести мужчину из семьи

Историй о том, как злая разлучница увела мужчину из семьи, пруд пруди. Кто-то испытал такое на горьком личном опыте, кто-то стал свидетелем подобной катастрофы в жизни подруги, коллеги, родственницы, кому-то просто попадались на глаза жалобы брошенных дам в интернете. Чаще всего в центре внимания оказывается пострадавшая сторона - оставленная жена и мать, а также бесчестно поступивший мужчина. Но есть еще третье действующее лицо - та самая соблазнительница, ради которой примерный семьянин изменил своим принципам. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются эти роковые женщины - от них жди беды.

Овен

Этот весенний знак на то и огненный, что его представители способны пробудить жаркое пламя в ком угодно. Женщина-Овен так и манит джентльменов, как открытый огонь - несчастных мотыльков.

Мужчины, утомленные семейной жизнью и бытом, особенно хорошо клюют на чары этой зодиакальной разлучницы.

Ведь она олицетворяет собой страсть, свободу, независимость - все то, чего недостает в браке.

Рядом с этой женщиной всегда царит праздник, и уставшему семьянину кажется, что так будет всегда. Поэтому он легко пойдет на зов женщины-Овна, если так поманит за собой.

Близнецы

Дамы, рожденные под знаком Близнеца, олицетворяют собой строчку из популярной песни - “то ли девушка, а то ли виденье”. Ведь они такие же прекрасные и неуловимые, как миг счастья.

Неудивительно, что представители сильного пола буквально по пятам ходят за Близняшками, надеясь, что именно им выпадет честь поймать синюю птицу, стать спутниками жизни этой яркой женщины.

Если леди-Близнецы одарит своим вниманием примерного семьянина, то непременно вскружит ему голову и заставит позабыть обо всем на свете. Какие уж тут жена, дети и дом родной, когда такое счастье привалило?

Лев

Львице достаточно одного взгляда, чтобы заполучить мужчину. И неважно, нужен он ей на самом деле или нет, главное для уроженки огненного знака - пополнить свою коллекцию плененных сердец.

Эффектная, знающая себе цену, яркая представительница этого знака пробуждает в парнях азарт и желание заполучить ее.

Пока сильный будет состязаться за внимание Львицы, она будет наслаждаться властью.

Наличие у поклонника семьи эту коварную соблазнительницу точно не смутит. Наоборот, Львице будет интересно наблюдать за тем, как мужчина полностью попадает под ее влияние и разрушит свой брак ради нее.