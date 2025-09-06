Меню
Оставьте «Сумерки» на сладкое: вот еще 5 фильмов с той же атмосферой для осенних вечеров — не забудьте плед и какао

6 сентября 2025 07:58
Простые истории помогут отвлечься от всех забот.

Осенью, когда желтые листья липнут к ботинкам, дождь бьет по стеклу, а мир будто становится серым и задумчивым, самое время укутаться в плед и пересмотреть сагу «Сумерки».

Мрачный город Форкс, дождливые леса, вечная борьба любви и опасности — все это снова манит в мир Беллы и Эдварда. Но не спешите включать первую часть. Оставьте ее «на сладкое».

Есть еще пять фильмов, которые дышат той же атмосферой мистики и романтики, и они точно понравятся всем фанатам «Сумерек».

«Прекрасные создания» (2013)

Южный городок Гатлин скрывает куда больше тайн, чем кажется. Лена Дюкейн — девушка, чья семья веками проклята магией. Она борется с темной силой, которая постепенно захватывает ее.

Итан Уэйт, мечтающий сбежать из этого захолустья, каждую ночь видит ее во снах — и, встретив Лену в реальности, понимает, что их связь предопределена. Вместе они пытаются понять природу проклятия, но чем ближе к разгадке, тем очевиднее: их любовь сама по себе — угроза судьбе обоих.

«Страшно красив» (2011)

Современный Манхэттен, и сказка о Красавице и Чудовище здесь обрела новые формы. Кайл Кингсон — студент, избалованный и красивый внешне, но эгоистичный внутри.

Случайная встреча с ведьмой Кендрой заканчивается проклятием: его лицо покрывают уродливые татуировки, и теперь он должен доказать, что достоин любви. Линди, девушка с непростой судьбой, постепенно видит в нем то, что скрыто под внешностью. Их история — это проверка на честность, принятие и силу чувств.

«Гостья» (2013)

Да-да, это снова Стефани Майер, автор «Сумерек». Только на этот раз действие разворачивается в будущем: Землю захватывают «Души» — инопланетяне, которые подселяются в тела людей, стирая их личность.

Когда Душа занимает тело девушки Мелани, происходит сбой: Мелани не исчезает, а продолжает существовать внутри сознания. Две личности в одном теле вступают в диалог — и даже помогают друг другу, когда речь заходит о любви и сопротивлении. Здесь романтика переплетается с фантастикой и драмой выживания.

«Красная Шапочка» (2011)

Средневековая деревня, темные леса и легенда об оборотне, которому раз в месяц приносят жертвы. Валери влюблена в простого лесоруба Питера, но родители обещали ее богатому кузнецу Генри.

Их планы сбежать рушатся, когда очередное нападение оборотня забирает жизнь сестры Валери. В деревне начинается охота, и каждый сосед — под подозрением. Атмосфера фильма напоминает «Сумерки»: запретная любовь, тайны и сильные враги где-то поблизости.

«Академия вампиров» (2014)

Здесь не мрачный Форкс, а настоящая школа для вампиров в сердце Монтаны. Но атмосфера все та же — опасная и романтичная. Юная принцесса Лисса учится управлять магией, а ее лучшая подруга Роза обязана быть ее телохранителем.

В это время стригои — темные вампиры, нарушившие все законы, уже подбираются к Академии. Девушки оказываются втянуты в войну, где нужно не только защищаться, но и разбираться в собственных чувствах.

«Сумерки», сколько бы мемов не породили, стали культовыми именно потому, что мистика и романтика здесь слились воедино. А эти пять историй помогут снова окунуться в ту самую атмосферу дождливых вечеров, где вместе с героями хочется и бояться, и влюбляться.

Ранее мы писали: «Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась

Фото: Кадры из фильмов «Прекрасные создания» (2013), «Страшно красив» (2011), «Гостья» (2013), «Красная Шапочка» (2011), «Академия вампиров» (2014), «Сумерки» (2008)
