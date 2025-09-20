Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте

Собрали новинки со всего мира.

Многие зрители любят повторять, что современные хорроры не умеют пугать. Но стоит взглянуть на рейтинги и отзывы новинок, как этот миф рушится. За последние 5 лет появилось несколько фильмов, которые доказывают: ужас способен пробирать до костей и сегодня.

В наш список вошли самые жуткие картины недавних лет — кроме громких премьер вроде «Орудий» (2025), чтобы оставить место менее очевидным фаворитам.

«Восстание зловещих мертвецов» (2023)

Культовая франшиза вернулась в обновленном формате — и снова с кровавыми реками. Бет приезжает в Лос-Анджелес к сестре Элли, которая осталась одна с тремя детьми и рискует потерять жилье. В это время дети находят под домом загадочную книгу и старые записи, которые высвобождают древнее зло.

Демон выбирает жертвой мать семейства, и теперь борьба за жизнь превращается в кошмар наяву. Атмосфера замкнутого пространства и хищное зло, охотящееся за детьми, делают фильм одним из самых мрачных в серии.

Это не только то, чего ждут фанаты франшизы, но и любители жанра ужасы в целом, — говорят рецензенты.

«Новая религия» (2022)

Японский хоррор, который пугает не скримерами, а тревожной атмосферой. Женщина по имени Мияби теряет ребенка и, не справившись с горем, оказывается на дне жизни. Подрабатывая проституткой, она знакомится с клиентом, который предлагает ей стать моделью для странных фотосессий.

С каждым визитом мужчина снимает разные части ее тела, и постепенно это увлечение превращается в ритуал, где фотографии становятся частью жуткой системы. История не про чудовищ, а про темные углы человеческого сознания, где страх рождается из вины и безысходности.

«Заклинание» (2022)

Тайваньский хоррор, получивший звание одного из самых жутких фильмов десятилетия. Когда-то компания видеоблогеров решила снять репортаж о запретном тоннеле и нарушила древнее правило. Последствия оказались смертельными: одержимость и проклятье преследуют главную героиню Жонань и ее семью.

Потеряв родителей и отдав дочь в детдом, она пытается найти способ разорвать цепочку зла. Но зло не отпускает — наоборот, оно тянется к ребенку. «Заклинание» пугает не только оккультной темой, но и документальной подачей, из-за которой происходящее выглядит слишком реальным.

Мрачной давящей атмосферой фильм напоминает "Изгоняющего дьявола", — пишут в Сети.

«Два, три, демон, приди!» (2022)

Австралийский хоррор, получивший международное признание. Подростки находят керамическую руку, которая позволяет вызвать призраков и ненадолго впустить их внутрь себя. Новое «развлечение» быстро становится популярным, но игра оборачивается бедой, когда главная героиня Мия встречает дух своей матери.

Подростковая беззаботность сменяется настоящим ужасом: каждый контакт с потусторонним миром оставляет след, а игра без правил приводит к смертельным последствиям.

Классное кино! Для любителей фильмов ужасов – отличный экземпляр, – рассуждают рецензенты.

«Одержимые злом» (2023)

Аргентинский хоррор, который начинается как мрачная фермерская драма, а заканчивается полномасштабным апокалипсисом. Братья Педро и Хайме находят в лесу изуродованное тело и понимают, что рядом поселилось зло.

Вместе с соседом они пытаются избавиться от одержимого, но все выходит из-под контроля: демоническая сила вырывается на свободу и начинает убивать.

Братьям приходится спасаться бегством, но зло преследует их даже в собственном доме. Фильм показывает одержимость не как личную трагедию, а как инфекцию, которая заражает целые семьи и деревни.

Рунья нарушает негласные правила хорроров, по которым дети неприкосновенны, хорошие люди спасаются, а плохие получают по заслугам, – восхищаются зрители.

