«Оставьте меня в покое»: Винер сцепилась с дерзкой журналисткой

Ирина Винер известна своим жестким характером и категоричными методами работы с подопечными, но публичных скандалов глава Всероссийской федерации художественной гимнастики всегда старалась избегать. Как оказалось, даже у терпения опытной наставницы есть предел.

В новостях федеральных каналов появился ролик, на котором назойливые журналисты выводят Винер из себя. Когда один из представителей прессы попросил Ирину Александровну прокомментировать последние новости о Елене Исинбаевой, тренер заметно разнервничалась и резко осадила девушку.

Наставница российских гимнасток заявила, что ничего по этому поводу говорить не станет. Она потребовала у журналистки задавать нормальные вопросы или вообще ее не трогать, после чего отмахнулась от микрофона, который протягивала корреспондент. «Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами», — прикрикнула Винер.