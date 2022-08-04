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Оставшемуся без работы ведущему «Модного приговора» указали на фатальную ошибку

4 августа 2022 14:40
Оставшемуся без работы ведущему «Модного приговора» указали на фатальную ошибку

Александр Васильев начал развивать аккаунты в соцсетях.

После временный паузы в эфире шоу «Модный приговор» его ведущие отправились в продолжительный отпуск. Преданные фанаты проекта уже забросали их вопросами в соцсетях о дате возвращения программы в эфир. Историк моды Александр Васильев решил выгодно использовать такой интерес зрителей и на днях анонсировал в Сети проект «Преображение». Эксперт обещает участницам онлайн-клуб в Telegram, где он вместе со специалистами позаботится об их внешнем виде. Переменам подвергнутся как образ героинь, так и их внутренние убеждения и мотивация.

Однако, продюсер Сергей Лавров считает, что ожидаемого успеха Васильев не добьется. Оставшемуся без работы ведущему «Модного приговора» указали на фатальную ошибку — по мнению Лаврова, историк напрасно выбрал для продвижения именно платформу Telegram. Продюсер подчеркнул в беседе с порталом BLITZ.center, что он не знает ни одного «прогремевшего» марафона в Telegram. Даже такие звезды с миллионами подписчиков, как Ольга Бузова, не смогли там монетизировать свою популярность, заключил Сергей.

«Будут смешные заработки», — предсказал он.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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