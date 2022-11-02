Оставшаяся в одиночестве Удовиченко заговорила о будущем: россиянки не поймут

Лариса Удовиченко в последние годы является крайне редким гостем на официальных мероприятиях. Она много времени проводит за границей, но сейчас после длительного летнего отдыха вернулась к работе. Актриса занята в съемках нескольких картин, а также выступает в антрепризах. А вот живет Удовиченко в одиночестве. Ее единственная наследница, 34-летняя дочь Мария, давно переехала в Италию. Там девушка вышла замуж за музыканта Франческо Криусколи.

Сейчас актриса надеется, что пара не будет затягивать с пополнением. Удовиченко мечтает в будущем понянчиться с внуками.

«Думаю, что все впереди», — уклончиво отметила она в беседе с «Экспресс газетой ».

Брак ее дочери за рубежом уже оброс разными слухами. Ранее сообщалось, что Криусколи отличается довольно легкомысленным нравом и выступает за легализацию некоторых запрещенных веществ. Такой выбор мужа Марии россиянки не оценили. А два года назад поползли слухи о беременности дочери Удовиченко, но пополнения так и не произошло.