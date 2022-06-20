Оставшаяся без работы Сябитова ошеломила признанием: такого не ожидал никто

Роза Сябитова взбудоражила поклонников, рассказав, как была содержанкой. Знаменитость разоткровенничалась в фильме «Исповедь» на платформе Premier .

По словам телеведущей, 90-е годы стали для нее весьма тяжелым временем. В тот период скончался ее первый супруг, оставив женщину одну практически без работы, но с двумя маленькими детьми. Сябитова пыталась заработать любыми способами, поэтому не отказалась от ухаживаний состоятельного мужчины. Как рассказала Сябитова, она прекрасно понимала, к чему ведут эти отношения, но согласилась стать любовницей, чтобы прокормить свою семью.

Телеведущая предпочла не раскрывать детали тех отношений. Неизвестно, кем именно был ее избранник и как долго длился этот роман. Второй раз замуж артистка вышла лишь в 2008 году за одного из участников шоу «Давай поженимся!», однако брак продлился всего три года.