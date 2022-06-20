Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оставшаяся без работы Сябитова ошеломила признанием: такого не ожидал никто

Оставшаяся без работы Сябитова ошеломила признанием: такого не ожидал никто

20 июня 2022 16:00
Оставшаяся без работы Сябитова ошеломила признанием: такого не ожидал никто

Артистка не стала скрывать неожиданные подробности своей личной жизни.

Роза Сябитова взбудоражила поклонников, рассказав, как была содержанкой. Знаменитость разоткровенничалась в фильме «Исповедь» на платформе Premier.

По словам телеведущей, 90-е годы стали для нее весьма тяжелым временем. В тот период скончался ее первый супруг, оставив женщину одну практически без работы, но с двумя маленькими детьми. Сябитова пыталась заработать любыми способами, поэтому не отказалась от ухаживаний состоятельного мужчины. Как рассказала Сябитова, она прекрасно понимала, к чему ведут эти отношения, но согласилась стать любовницей, чтобы прокормить свою семью.

Телеведущая предпочла не раскрывать детали тех отношений. Неизвестно, кем именно был ее избранник и как долго длился этот роман. Второй раз замуж артистка вышла лишь в 2008 году за одного из участников шоу «Давай поженимся!», однако брак продлился всего три года.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video