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Оставшаяся без работы Барановская тонет в долгах: счет пошел на сотни тысяч

1 августа 2022 11:25
Оставшаяся без работы Барановская тонет в долгах: счет пошел на сотни тысяч

Телеведущая избегает обязательных выплат государству.

Юлия Барановская не может рассчитаться с многочисленными долгами. Все шоу телеведущий перестали выходить в эфир в феврале этого года.

Вот уже несколько месяцев телевизионные проекты артистки стоят на паузе. При этом сама Барановская не переживает из-за отсутствия работы. Судя по своим социальным сетям, она продолжает вести активный образ жизни, регулярно отправляясь в путешествия и не пропуская светские мероприятия столицы.

Как оказалось, подобные развлечения весьма негативно сказываются на финансах телеведущей. По данным портала «Комсомольская правда», с весны этого года у знаменитости копятся долги. В марте, например, она должна была выплатить 39 тысяч рублей, а к началу августа сумма увеличилась уже до 285 тысяч.

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При этом задолженности не связаны с имуществом Барановской, а являются налогами на ее доходы. Таким образом, как предполагают эксперты, знаменитость не потеряла своей работы как ведущая мероприятий, но по каким-то причинам не может оплачивать налоги.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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