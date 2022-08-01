Оставшаяся без работы Барановская тонет в долгах: счет пошел на сотни тысяч

Юлия Барановская не может рассчитаться с многочисленными долгами. Все шоу телеведущий перестали выходить в эфир в феврале этого года.

Вот уже несколько месяцев телевизионные проекты артистки стоят на паузе. При этом сама Барановская не переживает из-за отсутствия работы. Судя по своим социальным сетям, она продолжает вести активный образ жизни, регулярно отправляясь в путешествия и не пропуская светские мероприятия столицы.

Как оказалось, подобные развлечения весьма негативно сказываются на финансах телеведущей. По данным портала «Комсомольская правда», с весны этого года у знаменитости копятся долги. В марте, например, она должна была выплатить 39 тысяч рублей, а к началу августа сумма увеличилась уже до 285 тысяч.

Реальный возраст Оксаны Федоровой выдала всего одна часть тела

При этом задолженности не связаны с имуществом Барановской, а являются налогами на ее доходы. Таким образом, как предполагают эксперты, знаменитость не потеряла своей работы как ведущая мероприятий, но по каким-то причинам не может оплачивать налоги.