Оставит мать у разбитого корыта: Барановская не ожидала такого от старшего сына

Старший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем родился в 2005 году. С детства мальчик увлечен актерской профессией, а не так давно решил пойти по стопам матери и вести массовые мероприятия.

На необычном поприще наследник футболиста добился больших успехов. У него уже есть собственный концертный директор, он появлялся на сценах Кремлевского дворца и многочисленных фестивалей. А если они ведут концерт вместе с матерью, то их гонорар начинается с миллиона рублей.

Однако Барановская не всегда рада за своего наследника. Дело в том, что Артем уже давно превзошел ее в профессии, поэтому теперь маме нужно учиться у своего 18-летнего сына. И телеведущая не готова принять сложившуюся ситуацию.