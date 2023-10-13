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Оставит мать у разбитого корыта: Барановская не ожидала такого от старшего сына

13 октября 2023 21:00
Оставит мать у разбитого корыта: Барановская не ожидала такого от старшего сына

Телеведущая не смогла скрыть свое удивление.

Старший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем родился в 2005 году. С детства мальчик увлечен актерской профессией, а не так давно решил пойти по стопам матери и вести массовые мероприятия.

На необычном поприще наследник футболиста добился больших успехов. У него уже есть собственный концертный директор, он появлялся на сценах Кремлевского дворца и многочисленных фестивалей. А если они ведут концерт вместе с матерью, то их гонорар начинается с миллиона рублей.

Однако Барановская не всегда рада за своего наследника. Дело в том, что Артем уже давно превзошел ее в профессии, поэтому теперь маме нужно учиться у своего 18-летнего сына. И телеведущая не готова принять сложившуюся ситуацию.

«Самый большой мой личный казус, когда говорят, что сын ведет лучше, чем я. Но это правда», — признавалась знаменитость в интервью «Комсомольской правде».

Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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