Оставит мать у разбитого корыта: Барановская не ожидала такого от старшего сына
Телеведущая не смогла скрыть свое удивление.
Старший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем родился в 2005 году. С детства мальчик увлечен актерской профессией, а не так давно решил пойти по стопам матери и вести массовые мероприятия.
На необычном поприще наследник футболиста добился больших успехов. У него уже есть собственный концертный директор, он появлялся на сценах Кремлевского дворца и многочисленных фестивалей. А если они ведут концерт вместе с матерью, то их гонорар начинается с миллиона рублей.
Однако Барановская не всегда рада за своего наследника. Дело в том, что Артем уже давно превзошел ее в профессии, поэтому теперь маме нужно учиться у своего 18-летнего сына. И телеведущая не готова принять сложившуюся ситуацию.
«Самый большой мой личный казус, когда говорят, что сын ведет лучше, чем я. Но это правда», — признавалась знаменитость в интервью «Комсомольской правде».