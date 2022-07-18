«Оставили тяжелобольного в одиночестве?»: поступок жены Юдашкина вызвал оторопь

64-летняя Марина Юдашкина удивила подписчиков в соцсетях. Она призналась, что гостит у дочери Галины. Не так давно 31-летняя наследница Валентина Юдашкина стала многодетной мамой. И Марина спешно вылетела в Гонконг, где сейчас живет ее дочь с семьей. В своем Телеграм-канале Юдашкина опубликовала несколько снимков с новорожденной внучкой на руках. Девочку назвали Агата-Ариелла.

Но подписчики удивились тому, что Марина оставила супруга одного. Известно, что модельер давно борется с онкологическим заболеванием. За последние шесть лет он перенес несколько операций и курсы химиотерапии. И поддержка близких ему нужна постоянно.

«Когда обратно в Москву?», "«Оставили тяжелобольного в одиночестве?», «Если вы там, то кто с Валентином?» — написали комментаторы Марине в соцсетях.

Напомним, Галина Юдашкина вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой Петра в 2015 году. В семье уже подрастает два сына — 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий. И Галина, и Петр трудятся в Доме моды Valentin Yudashkin. В Гонконге они развивают азиатское направление бизнеса.

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