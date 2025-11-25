Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Распаковка» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

25 ноября 2025 18:07 Проверено редакцией
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

И поспособствовал этому решению один актер.

В финале «Бесславных ублюдков» (2009) происходит нечто неожиданное: главный антагонист, штандартенфюрер СС Ганс Ланда, не получает заслуженной кары. Вместо героической победы над злом зритель видит циничный компромисс — и именно это делает финал картины по‑настоящему запоминающимся.

Убили всех, а мерзавец остался

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

На протяжении всего фильма Ланда предстаёт перед нами как хладнокровный, изощрённый охотник за евреями, мастер психологического давления и виртуоз двусмысленных речей. Его манеры, эрудиция и пугающая проницательность создают образ не фанатичного нациста, а прагматичного хищника, использующего идеологию как инструмент.

И именно эта многогранность в итоге спасла персонажа от гибели. В кульминационной сцене Ланда предлагает союзникам сделку: в обмен на поимку Гитлера и высшего руководства Рейха он требует полного помилования, гражданства США и дом на острове Нантакет.

Альдо Рейн в исполнении Брэда Питта соглашается — но не без «сувенира»: ножом он вырезает на лбу Ланды свастику, которую тот уже никогда не сможет скрыть.

Как Тарантино мечтал поступить с Ландой

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

Почему Тарантино пошёл на столь неоднозначное решение? Режиссёр создавал альтернативную историю, где победа достигается не через торжество добра над злом, а через грязный, циничный компромисс. Ланда, несмотря на все свои преступления, становится «героем» — ведь его сделка фактически завершает войну.

Немалую роль в сохранении жизни Ланды сыграла и актёрская работа Кристофа Вальца. Тарантино позже признавался, что харизма исполнителя заставила его пересмотреть судьбу персонажа. Изначальный план по убийству фрица в лесу был отменен, злодея решили отметить.

Интересно, что Тарантино даже наметил дальнейшую судьбу своего антигероя. В интервью режиссёр рассказывал: после войны Ланда официально получил статус героя за участие в ликвидации Гитлера, а спустя годы поселился на Нантакете, где занялся детективной деятельностью, скрывая шрам под чёлкой. Режиссёр задумывал спин‑офф «Тайны Ганса Ланды», но проект так и не был реализован.

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина.

Фото: Кадры из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Старые капроновые колготки в мусорку не отправляю: соседка-дачница показала 3 полезных способа использования в саду Старые капроновые колготки в мусорку не отправляю: соседка-дачница показала 3 полезных способа использования в саду Читать дальше 23 июня 2026
Летний тест пройти не желаете? Вспомните 5 фильмов СССР, где герои едут в отпуск Летний тест пройти не желаете? Вспомните 5 фильмов СССР, где герои едут в отпуск Читать дальше 23 июня 2026
Вас тоже тошнит от ремейков Disney? Тогда новинку с Шаламе включать не вздумайте (они все-таки добрались до «Вверх»!) Вас тоже тошнит от ремейков Disney? Тогда новинку с Шаламе включать не вздумайте (они все-таки добрались до «Вверх»!) Читать дальше 23 июня 2026
«Название лучше, чем сам фильм»: с фэнтези-новинки с Марго Робби зрители выходят в слезах — плачут, что за «этот мусор» заплатили деньги «Название лучше, чем сам фильм»: с фэнтези-новинки с Марго Робби зрители выходят в слезах — плачут, что за «этот мусор» заплатили деньги Читать дальше 21 июня 2026
Во «Властелине колец» Арвен — истинная героиня, но в книгах все было далеко не так: хоббиты должны поклоняться вовсе не ей Во «Властелине колец» Арвен — истинная героиня, но в книгах все было далеко не так: хоббиты должны поклоняться вовсе не ей Читать дальше 21 июня 2026
Кинг писал не об этом: почему фильм «Оно» нарушил канон и ввел главного персонажа Кинг писал не об этом: почему фильм «Оно» нарушил канон и ввел главного персонажа Читать дальше 21 июня 2026
Думали «Аватар» дорогой? На фильм про борьбу с саранчой с оценкой 5,6 Universal спустили 658 млн долларов — смотреть его то еще наказание Думали «Аватар» дорогой? На фильм про борьбу с саранчой с оценкой 5,6 Universal спустили 658 млн долларов — смотреть его то еще наказание Читать дальше 20 июня 2026
Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей Читать дальше 19 июня 2026
После «Аноры» Борисова в США показывать не будут: Netflix, Amazon и даже A24 отказались от новинки с русским После «Аноры» Борисова в США показывать не будут: Netflix, Amazon и даже A24 отказались от новинки с русским Читать дальше 23 июня 2026
«До конца жизни презирал Стэна Ли»: «Люди Икс» – самый наглый плагиат, и Marvel не зря уже полвека обвиняют в шпионаже «До конца жизни презирал Стэна Ли»: «Люди Икс» – самый наглый плагиат, и Marvel не зря уже полвека обвиняют в шпионаже Читать дальше 21 июня 2026
Вы могли пропустить 3 этих крутых сериала, даже если вы гуру жанра: каждая серия — мини-шедевр Вы могли пропустить 3 этих крутых сериала, даже если вы гуру жанра: каждая серия — мини-шедевр Читать дальше 21 июня 2026
Снимать сериалы умеют не только в России и в США: эти 5 шведских сериалов должен посмотреть каждый Снимать сериалы умеют не только в России и в США: эти 5 шведских сериалов должен посмотреть каждый Читать дальше 21 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше