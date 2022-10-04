Оставила огромные долги: принцесса советского кино исчезла с экранов не просто так

Актерская карьера Ларисы Белогуровой казалась многообещающей. Артистку любили не только за ее талант, но и за удивительную пластичность, которой она могла похвастаться, поскольку занималась танцами и художественной гимнастикой. Однако надежды на блестящее будущее не оправдались.

Последний проект с участием принцессы советского кино вышел на экраны в далеком 1992 году. Вскоре Белогурова завершила свою карьеру, покинув также и театральную сцену. Причина же оказалась незаурядной. Знаменитость подалась в религию, о чем рассказал ее муж Владимир Цырков.

В середине 90-х артистка посетила Белую гору под Пермью, где познакомилась с духовником. Не будет преувеличением сказать, что это событие разделило ее жизнь на до и после. Артистка начала зарабатывать тем, что записывала на аудио православные книги и продавала изделия из пластика. При этом знаменитость боролась с тяжелым онкологическим диагнозом, победить который так и не смогла.

Звезды не стало вскоре после того, как они с мужем затеяли ремонт и взяли несколько кредитов для того, чтобы приобрести новую мебель. Расплачиваться с долгами Цырков был вынужден уже в одиночку. Как пишет портал «7 Дней », для этого мужу актрисы пришлось продать квартиру своей матери.