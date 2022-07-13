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Оставила Меган Маркл позади: правда об экс-возлюбленной принца Гарри вышла наружу

13 июля 2022 14:05
Оставила Меган Маркл позади: правда об экс-возлюбленной принца Гарри вышла наружу

Бывшая пассия британца имеет собственное драгоценное месторождение.

Не так давно выяснилось, что в кажущихся идеальными отношениях принца Гарри и Меган Маркл далеко не все так гармонично. Инсайдеры выяснили, что герцогиня не доверяет мужу и часто проверяет его телефон. Особенно усилился этот контроль после того, как в Сеть проникли снимки Гарри в обнимку с неизвестной блондинкой на одном из спортивных матчей.

Есть и еще одна блондинка, к которой может ревновать Маркл. Речь идет об экс-возлюбленной принца Челси Дэви. Пара рассталась еще в 2010 году, но Гарри долго вспоминал отношения, называя их лучшими в своей жизни. Более того, они до сих пор иногда видятся — например, Челси была на свадьбе Гарри среди гостей. Все это приводит к тому, что Меган и Дэви сравнивают между собой, и получается, что бывшая девушка принца оставила герцогиню далеко позади.

Оставила Меган Маркл позади: правда об экс-возлюбленной принца Гарри вышла наружу

По данным «Экспресс газеты», у семьи Челси крупный бизнес в Зимбабве. Она с детства жила сразу на две страны, и именно в Африке с ней и познакомился Гарри. Отношения продлились 7 лет, а принц даже попросил руки подруги у ее родителей. Но Дэви не захотела становиться заложницей королевских традиций и рассталась с Гарри. В скандалах она замечена не была. А в этом году Челси вышла замуж за топ-менеджера сети отелей и родила ребенка. В свободное от ухода за малышом время Дэви развивает ювелирный бизнес — у нее есть собственное драгоценное месторождение.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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