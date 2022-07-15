Оставила мать в одиночестве: Орбакайте разоткровенничалась перед фанатами

Кристина Орбакайте вернулась из путешествия в Латвию. В Юрмале артистка встречалась с Аллой Пугачевой и ее семьей.

Несколько недель назад Примадонна вместе с родными переехала в виллу на Рижском заливе, покинув Израиль. Как рассказал Максим Галкин в своих социальных сетях, компанию им на отдыхе составила Клавдия, внучка Пугачевой. Оказалось, что и сама Орбакайте решила проведать маму и прилетела в Латвию, где провела с родными часть своего отпуска.

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В своих социальных сетях певица поделилась коротким роликом, в котором показала, что уже вернулась в Москву. Запись удивила поклонников, ведь до этого артистка старалась не раскрывать свое местоположение. Пока неизвестно, взяла ли с собой в Россию певица Клавдию или Аллу Пугачеву, но, как предполагают поклонники, Примадонна все же осталась одна в Юрмале.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о недавнем тайном появлении Пугачевой в России. Якобы она прилетала на несколько дней из-за важных дел, а окончательно может вернуться уже осенью.