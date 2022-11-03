Оставил «Великолепный век» позади: турецкий сериал о россиянке покорит каждого

Турецкие сериалы пользуются большой зрительской любовью по всему миру. Наиболее известным среди них считается «Великолепный век», однако есть у картины и сильные конкуренты, которые смогли не только повторить успех этого проекта, но и превзойти его.

Одним из таких стал сериал «Курт Сеит и Александра», вышедший на экраны в 2014 году. В центре сюжета — крымский татарин и русская девушка, в честь которых и назван проект. Важно отметить, что повествование основано на реальных событиях, которые были описаны в одном из произведений такой известной турецкой писательницы, как Нермин Безмен.

Наблюдая за ходом событий, зрители то и дело задавались вопросом о том, выживет ли в столь непростых обстоятельствах любовь главных героев. При этом многие открыли для себя и другие темы, которых коснулся режиссер.