Останутся одинокими в 2023 году: судьба приготовила плохие новости для женщин с этими именами

Под бой курантов многие девушки загадывают заветное желание - в новом году встретить свою любовь. Пока часы бьют праздничную полночь, в сердце рождается надежда на исполнение этой сокровенной мечты. Однако в 2023 году романтическая сказка сбудется далеко не у каждой женщины. Эксперты в сфере непознанного рассказали, обладательницы каких имен могут не рассчитывать на встречу со своим принцем - в личной жизни их будут преследовать одни неудачи.

Вероника

Обладательница имени Вероника - девушка упрямая и настойчивая. Никакие предостережения небесных светил, астрологов, специалистов в сфере эзотерики не убедят ее в том, что личного счастья в 2023 году ей не видать. Вероника все равно будет знакомиться с мужчинами, флиртовать с ними, искать серьезных отношений. Вот только в конце концов женщине придется убедиться, что предсказания были правдивыми. Согласно прогнозам, если Вероника все же решится закрутить с кем-то роман, велик риск связаться с токсичным мужчиной.

Во избежание проблем эксперты советуют носительнице имени сосредоточиться на других сферах своей жизни.

Елизавета

Душа Елизаветы жаждет большого и светлого чувства. Однако, сколько бы она ни пыталась завести серьезные отношения в 2023 году, итог будет один - разбитое сердце, разочарование, депрессия. Специалисты говорят, что на пути обладательницы этого имени будут попадаться достойные, на первый взгляд, кандидаты. Елизавета с радостью погрузится в новый роман, но чем сильнее она будет очарована поклонником, тем больнее будет потом увидеть, насколько сильно она заблуждалась.

Куда эффективнее и полезнее будет заняться хобби или саморазвитием, чтобы через год встретиться с настоящей любовью уверенной в себе и увлеченной своим делом.

Регина

В течение 2023 года у Регины отбоя не будет не будет от поклонников. Вокруг яркой и эффектной девушки с “королевским” именем всегда много мужчин, готовых привлечь к себе ее внимание, среди них есть много по-настоящему интересных парней. Однако в конечном итоге обладательница имени сама испортит отношения с подходящими кандидатами и останется в одиночестве. Чтобы личное счастье не обошло Регину стороной, небесные светила рекомендуют ей позабыть об играх с чужими сердцами.