Останутся одинокими: эти 3 знака зодиака обречены на разочарования в любви

"Все, что не убивает, делает нас сильнее", – гласит известное высказывание. Однако те, кому постоянно не везет в романтических отношениях, могли бы ответить, что предпочли бы любить и быть любимыми вместо того, чтобы становиться самыми сильными людьми на Земле. Однако расположение звезд не изменить – астрологи рассказали, каким знакам зодиака предначертано раз за разом испытывать разочарования в личной жизни.

Близнецы

Сложно поверить в то, что обаятельные и коммуникабельные Близнецы регулярно сталкиваются с любовными разочарованиями. "Кто угодно, только не они", – могли бы воскликнуть соседи Близнецов по зодиакальному кругу. Однако это действительно так – всему виной противоречивый, двойственный характер уроженцев воздушного знака.

В романтических отношениях с Близнецами постоянно присутствует "третий лишний" – их второе "я", которое, кажется, в большинстве случаев имеет для них куда больше значения, чем партнер.

В итоге избранник, измученный постоянными причудами и переменами настроения Близнецов, решает завершить отношения.

Рак

Еще один знак зодиака, которому трудно найти себе постоянного партнера – это Рак. Представители водного знака в отношениях очень часто перегибают палку. Они становятся настолько зависимыми от партнера и чувств к нему, что начинают требовать, чтобы избранник проводил каждую свободную минутку рядом.

Казалось бы, их не в чем упрекнуть – кто же откажется от приятного времяпровождения со своей второй половинкой?

Однако Раки довольно часто "перекрывают кислород" своим возлюбленным, не дают им проводить время порознь от них, видеться с друзьями и т.д. Такие отношения вскоре начинают тяготить, партнерам проще разорвать связь, чем терпеть поведение Раков.

Скорпион

"Существует только одно правильное мнение – мое!" – эта фраза вполне могла бы стать девизом Скорпионов. Этой тактики представители водного знака придерживаются как на работе, так и в личной жизни.

И если в офисе руководящий статус еще может оправдать такое ультимативное поведение, то в отношениях, как ни крути, участвуют двое.

И второй половинке Скорпиона тоже хотелось бы, чтобы с их точкой зрения считались и прислушивались к ней. К сожалению, этот водный знак зодиака совершенно не умеет идти на компромиссы, а потому партнеры уходят от них с незавидной регулярностью.