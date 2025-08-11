Меню
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже

11 августа 2025 20:32
Благо, время для работы над ошибками еще есть.

Второй сезон «Уэнсдэй» уже достиг экватора — и, увы, одна из самых заметных проблем первого так и осталась нерешённой. Юджин, милый пасечник-неудачник, будто застрял во времени. Он по-прежнему тот же наивный ботан, хотя после событий первого сезона зрители ждали, что он вырастет хотя бы на шаг.

В дебютном сезоне его дружба с Уэнсдэй работала отлично: она смотрела на него скорее как на младшего брата, чем на равного напарника, но всё же защищала и ценила. Финал, где Юджин сыграл ключевую роль в разоблачении мисс Торнхилл, казался идеальным трамплином для его роста. Но сценаристы будто испугались менять формулу и оставили героя в прежнем положении.

Неловком, зависимом и слишком уж стереотипном.

Проблема не в «ботаничности» — она как раз добавляет шарма. Беда в том, что Юджина снова используют по самому избитому (на этот раз — по другому) клише: теперь он «друг поневоле», который мало-помалу проникается реальными приятельскими чувствами к своему однокласснику.

Это давно устарело и выглядит странно в сериале, который так гордится свежим взглядом на жанр. Вместо навязчивого флирта с Энид теперь — дружба «через не хочу», и менее неловко из-за этого не становится.

К счастью, впереди ещё четыре серии — и у шоураннеров есть шанс вытащить персонажа. Дать Юджину настоящую арку, где он перестанет быть шуткой на фоне харизматичных героев, а станет полноправной частью истории. И, может быть, наконец перестанет мерить свою ценность через чью-то симпатию.

Ранее мы писали: Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
