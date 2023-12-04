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Остановила время: как выглядит брюнетка Вика из «Не родись красивой» 18 лет спустя

4 декабря 2023 07:29
Остановила время: как выглядит брюнетка Вика из «Не родись красивой» 18 лет спустя

Честные фото впечатляют. 

В сериале «Не родись красивой» главная героиня преображается внешне лишь к финалу. Но с самого начала зрителям есть на кого полюбоваться.

Яркая брюнетка Вика, которую сыграла Юлия Такшина, — одна из самых запоминающихся героинь телевизионного шоу. Ей сложно симпатизировать из-за непростого характера. Но в красоте не откажешь.

Для актрисы роль в сериале оказалась дебютной. Девушка сыграла в «Не родись красивой» в возрасте 25 лет. Сейчас ей 43, но по фотографиям кажется, будто время остановилось.

Юлия Такшина с годами стала только эффектнее. Она сохранила роскошные черные волосы и точеную фигуру. Подписчики в соцсетях не перестают хвалить артистку за внимание к собственной внешности.

Остановила время: как выглядит брюнетка Вика из «Не родись красивой» 18 лет спустя
Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой» (2005-2006), социальные сети Юлии Такшиной
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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