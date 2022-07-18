Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Подставила всех: покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи

Подставила всех: покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи

18 июля 2022 14:30
Подставила всех: покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи

Людмила Поргина улетела в Болгарию.

Напряжение между актрисой Людмилой Поргиной и директором театра «Ленком» Марком Варшавером за последнее время заметно выросло. На днях стало известно, что артистка улетела в Болгарию, где у нее есть дача. И оказалось, что покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи.

По словам Варшавера, в театре она оформила больничный, сославшись на проблемы со здоровьем. Поэтому директор «Ленкома» очень удивился новостям об отпуске Поргиной. Однако применять к ней административные меры Варшавер не собирается.

«Останется на ее совести», — заявил он в беседе с изданием «Телепрограмма.pro».

Директор театра добавил, что своим отъездом Поргина фактически подставила коллег. Другим актрисам «Ленкома» теперь придется заменять ее в шести спектаклях. Ранее Поргина заявляла, что добраться до Болгарии ей помогли друзья, которые арендовали для нее частный самолет. Вдова Караченцова утверждает, что ей требуется длительная реабилитация после травмы колена, поэтому она в любом случае не может сейчас выступать на сцене.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video