Подставила всех: покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи

Напряжение между актрисой Людмилой Поргиной и директором театра «Ленком» Марком Варшавером за последнее время заметно выросло. На днях стало известно, что артистка улетела в Болгарию, где у нее есть дача. И оказалось, что покинувшая страну вдова Караченцова попалась на нелепой лжи.

По словам Варшавера, в театре она оформила больничный, сославшись на проблемы со здоровьем. Поэтому директор «Ленкома» очень удивился новостям об отпуске Поргиной. Однако применять к ней административные меры Варшавер не собирается.

«Останется на ее совести», — заявил он в беседе с изданием «Телепрограмма.pro ».

Директор театра добавил, что своим отъездом Поргина фактически подставила коллег. Другим актрисам «Ленкома» теперь придется заменять ее в шести спектаклях. Ранее Поргина заявляла, что добраться до Болгарии ей помогли друзья, которые арендовали для нее частный самолет. Вдова Караченцова утверждает, что ей требуется длительная реабилитация после травмы колена, поэтому она в любом случае не может сейчас выступать на сцене.

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