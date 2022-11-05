Остался заложником одной роли: трагическая судьба Леньки из фильма «Любовь и голуби»

В 22 года Игорь Лях сыграл Леньку в фильме «Любовь и голуби». Роль стала звездным прорывом для молодого актера Малого театра, успевшего закончить Щукинское училище. Первоначально Леньку должен был играть другой актер – Александр Озеров, но он не смог приехать на съемки в Карелию, так что его заменил Лях.

После знаковой роли Игорь Лях сыграл в таких фильмах, как «Вина лейтенанта Некрасова», «Жил-был Шишлов», «Ха-би-ассы», однако в 90-е в карьере артиста случилось затишье.

В кино он вернулся лишь много лет спустя, засветившись в картинах «Тариф новогодний», «Жизнь и судьба» и «Ёлки 3».

Актер не смог стать звездой, зато он отдавал всего себя студентам Щепки, в которой много лет преподавал. Жил Игорь Лях скромно – в небольшой двушке вместе с супругой. И тихо ушел из жизни в возрасте 55 лет.