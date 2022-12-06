Остался в полном одиночестве: куда пропала дочь Александра Балуева

Личная жизнь Александра Балуева может лечь в основу мыльной оперы. Актер с первого взгляда влюбился в Марию Урбановскую: их встреча произошла в Крыму, в Коктебеле. Ему было 32 года, а ей 40 лет. Избранница артиста состояла в законном браке и воспитывала двоих детей, но его это совсем не волновало.

Урбановская ушла от мужа и вышла замуж за Балуева, а вскоре подарила ему дочь — Марию-Анну. Супруги жили душа в душу, и ничто не предвещало развода, однако в 2013 году он все-таки состоялся.

Причину расставания с женой артист рассекретил в рамках программы «Судьба человека ». Актер признался, что супруге не нравилось повышенное внимание к его персоне, из-за чего он встал перед непростым выбором. «Мне оставалось только полностью оставить профессию, но я не мог», — подчеркнул Балуев.

После расставания с Урбановской звезда экрана остался в полном одиночестве: бывшая жена уехала в Польшу и забрала с собой дочь. При этом артист отмечает, что сохранил с единственной наследницей теплые отношения.