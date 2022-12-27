Остался в одиночестве: куда пропал сын Фроси Бурлаковой после смерти матери

Судьба Екатерины Савиновой, известной зрителям в роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра...», оказалась весьма трагичной. Именно на съемках этой картины знаменитость серьезно заболела — ее жизнь, как и жизнь всех ее близких, изменилась раз и навсегда.

Во время работы над лентой артистка пила парное молоко, из-за чего заразилась бруцеллезом. Болезнь дала осложнение на нервную систему, поэтому звезде экрана приходилось часто лежать в больнице и ежедневно принимать огромное количество таблеток.

Ситуация осложнялась тем, что у актрисы рос сын, который нуждался в ее внимании. Андрей Ташков признался, что о матери особо ничего не помнит, ведь та боялась заразить наследника, поэтому старалась общаться с ним как можно реже.

Когда Савинова умерла, ее сыну было 13 лет. Ташков решил пойти по стопам матери и стал актером: на его счету более 70 работ в самых разных проектах. Кроме того, весьма успешно он попробовал себя в роли актера дубляжа. Что же касается личной жизни, то артист был женат три раза, но, по слухам, остался в полном одиночестве.