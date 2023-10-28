Остался у разбитого корыта: с Домогаровым расквитались в театре Моссовета

Александр Домогаров лишился любимой работы. В театре Моссовета талантливому актеру указали на дверь, сославшись на странную причину.

Прежде народный артист играл главную роль в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Но, как пишет «Московский комсомолец», звезду отстранили от участия в постановке. Руководство расквиталось со знаменитостью не просто так.

Начальству не понравилось, что Домогаров посетил фестиваль российского кино, который прошел на Кипре. От зарвавшегося актера потребовали объяснений. Оказалось, ему следовало согласовать свой визит на мероприятие, но этого не было сделано.

Между тем Александр Юрьевич не посчитал претензии обоснованными. Чтобы восстановить справедливость, он намерен обратиться за помощью к лучшим адвокатам. По уверению актера, его участие в фестивале было небезосновательным.