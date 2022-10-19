Остался с незапятнанной репутацией: подлость Михалкова раскрыла звезда «Ворониных»

Еще до того, как сняться в сериале «Воронины», который принес ей известность, Екатерина Волкова успешно выступала на сцене театра киноактера. За 13 лет она стала постоянным членом труппы и не собиралась покидать сцену, совмещая работу со съемками. Но действия известного кинорежиссера не оставили ей выбора.

Несколько лет назад стали появляться слухи о том, что театр должен был стать площадкой для открытия школы Никиты Михалкова. Сообщалось и о том, что труппу актеров просто распустят. Однако, когда Михалков встретился с командой театра, он пообещал, что никого увольнять не будет. Но, как подозревает Волкова, постановщик просто пошел на хитрость, оставив свою репутацию незапятнанной.

«Сделали, наверное, по его указанию, но руками не его», — заявила актриса в интервью для FAMETIMETV .

От Екатерины избавились довольно быстро. Однажды ее пригласили подписать некий документ, в который она даже не вчиталась. А спустя неделю выяснилось, что это был приказ о новом распорядке: согласно его пунктам актриса должна была находиться в театре ежедневно, даже если спектаклей и репетиций с ее участием нет. О нововведениях Волкова не знала. Нарушение дисциплины и стало причиной ее увольнения. Правда, актрисе позволили подать заявление по собственному желанию.