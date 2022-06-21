Остался последний шанс: без поддержки Керема Бюрсина Ханде Эрчел растоптали

Ханде Эрчел необходимо представить публике новый проект, чтобы восстановить собственную репутацию. В этом уверены телевизионные критики, проанализировавшие карьеру артистки.

С начала этого года Эрчел все чаще сталкивается с недовольством фанатов. Знаменитость активно теряет рекламные контракты, при этом слухи о ее романах не делают ее популярнее, а лишь раздражают поклонников, которые обвиняют артистку в ветрености. Также негативно сказался на рейтингах знаменитости и разрыв с Керемом Бюрсином, ведь фанаты любили следить за жизнью этой пары.

По данным портала RusTurkey , единственное, что сейчас может спасти карьеру Эрчел, — это новый яркий проект. Якобы девушке, как считают эксперты, необходимо вновь доказать поклонникам, что она не просто так заработала статус звезды и заслуживает любовь фанатов.

Сама знаменитость при этом признается, что еще не смогла определиться со своим будущим. Как не раз отмечала Эрчел, она хотела бы найти проект, который ее полностью удовлетворит, но пока такой фильм или сериал не встретила.