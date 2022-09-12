Остался единственным кормильцем в 85: правду о трагедии Николая Дроздова предали огласке

Долгие годы Николай Дроздов был ведущим шоу «В мире животных». Одновременно с телевизионной карьерой он занимался и наукой, преподавая в университетах. При этом его супруга Татьяна тоже посвятила свою жизнь преподаванию. Однако не так давно она решила пойти на пенсию, из-за чего Дроздову пришлось осваивать новую профессию, чтобы помогать своей большой семье.

Дело в том, что телевидение знаменитость оставил еще в 2018 году. С того времени он был занят лишь студентами, но из-за больших нагрузок постепенно сокращал занятость. Когда оказалось, что лишь он один может приносить деньги в семью, Николай решил стать блогером.

Сегодня на странице Дроздова, как стало известно в шоу «Секрет на миллион», больше 460 тысяч подписчиков. Аккаунт помогает ему не только жить вместе с супругой, но и помогать финансово другим членам семьи. Несколько лет назад его дочь Надежда упала с лестницы и повредила позвоночник. Поэтому Дроздов, который остался единственным кормильцем, оплачивает многочисленные медицинские счета и помогает ей восстановиться.