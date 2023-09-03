Остался без родителей: как выглядит и чем занимается сын Чуриковой и Панфилова

Накануне скончался выдающийся советский и российский режиссер Глеб Панфилов. Он всего на несколько месяцев пережил свою супругу Инну Чурикову. Таким образом их единственному наследнику Ивану пришлось хоронить в этом году обоих родителей.

Чурикова родила сына в 1978 году. Ее карьера тогда шла в гору, поэтому мальчик фактически вырос то за кулисами театра, то на съемочной площадке. Неудивительно, что он и сам грезил о работе в кино.

Впервые в кадре он засветился уже в четыре года в фильме «Васса». Однако звездные родители к таким планам наследника на будущее относились с настороженностью. Они настояли на том, чтобы он выбрал другую профессию. Иван послушно поступил в МГИМО и выучился на юриста.

Однако от своей мечты мужчина не отказался. В 2008 году он вновь снялся в кино, на этот раз в фильме Панфилова «Без вины виноватые». После этого начинающий актер переехал в Лондон, где получил профильное образование.

Сейчас Ивану Панфилову уже 45 лет. На счету импозантного мужчины с эффектной внешностью немногочисленные съемки в художественных картинах. В основном же он занимается продюсированием, а также ресторанным бизнесом.