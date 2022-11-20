Остался без дома и гонораров: почему «Трудного ребенка» больше не увидели в кино

Самым кассовым маленьким актером 90-х был не только Маколей Калкин. Гораздо более яркую карьеру критики прочили звезде «Трудного ребенка» Майклу Оливеру. Премьера комедии обеспечила 9-летнему мальчику миллионные доходы и голливудскую известность. Спустя год он повторил роль в сиквеле фильма, а затем снялся еще в паре картин и пропал с экранов.

Оказалось, что уже на съемках «Трудного ребенка 2» бушевали страсти. Мама Оливера требовала в разы поднять заработки сына, угрожая забрать его с площадки. Продюсеры поддались на шантаж женщины, рассчитывая получить прибыль с «кассы». Но сиквел провалился в прокате. Тогда создатели картины подали в суд на семью Оливера, требуя 170 тысяч долларов. В счет уплаты долга у Майкла и его родителей забрали дом, все накопления и гонорары актера. Пару лет Оливеры даже жили у друзей.

После такого скандала Майкл решил завязать с кинокарьерой. Сейчас ему 40 лет, он поет в нескольких рок-группах, сотрудничая с ними также в качестве звукотехника. Оливер женат, а вот наличие детей скрывает от подписчиков в соцсетях.