Осталось всего четыре года: что миру предрек советский мультфильм

В 1984 году на экраны СССР вышел мультфильм, основанный на одноименном произведении Рэя Бредери, «Будет ласковый дождь». Это постапокалиптическая фантастика о том, что может поджидать человечество всего через несколько лет.

По сюжету, 31 декабря 2026 года робот накрывает праздничный стол и зовет всю семью, от которой — отца, матери, бабушки и детей — остался только пепел после разрушительной техногенной катастрофы. Робот не осознает, что обслуживать в доме больше некого и продолжает свою работу, пока в погоне за случайной птицей не взрывает сам себя.

Советская адаптация имеет ряд отличий от оригинального рассказа, но мультфильм получился самобытным и достаточно жутким, чтобы произвести впечатление не только на русскоязычную аудиторию.

«Современные зрители почувствуют дрожь, взглянув на год, в который происходит действие картины», — отметил американский пользователь на IMDb .

Другой иностранный рецензент добавил, что мультфильм будет отличным дополнением к таким научно-фантастическим проектам как, например, «Когда дует ветер».