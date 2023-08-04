Осталось три удачных дня, чтобы родить богатыря: когда лучше всего зачать ребенка в августе 2023

Многие пары, желающие обзавестись потомством, тщательно высчитывают удачные дни. Речь идет не только о женском календаре, но и о небесном.

Дата зачатия, как говорят астрологи, влияет на течение беременности. От этого зависит характер будущего младенца, его здоровье и даже пол. Таким детям будут сопутствовать удача и благополучие. Лунный календарь зачатия на текущий месяц поможет парам все правильно спланировать, чтобы исключить все возможные риски.

Согласно расчетам астрологов, в августе будет всего три суперблагоприятных дня на осуществление задуманного. Это 8, 17 и 23 числа.

Если в эти дни реализовать план не удастся, то в запасе есть еще несколько вариантов. По лунному календарю неплохие дни выпадают на 9, 11 и 13 числа.

Многие не верят в подобные вещи, однако даже ученые могут подтвердить, что Луна влияет на живые организмы. Они наблюдали за животными на протяжении разных фаз цикла. Ученые заметили, что морские млекопитающие активно размножаются на убывающую Луну. Именно у них появляется самое здоровое потомство.